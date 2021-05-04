Москва, , 14:17 — REGNUM Бюро президиума политического совета партии «Родина» выступило с открытым обращением к главе Минюста России Константину Чуйченко, в котором представители партии призвали изучить законность сотрудничества руководителей КПРФ и китайских властей. В обращении говорится, что «Родина» считает верхушку КПРФ «очевидными агентами влияния Китая».

«По информации из открытых источников, которую мы продублировали в нашем Telegram-канале, следует, что руководство КПРФ долгое время очень тесно связано с руководством Коммунистической партии Китайской Народной Республики, — заявил Russia Today член бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков. — Более того, выпускаются книги авторства (председателя ЦК КПРФ Геннадия, — RT) Зюганова, есть и экономические, и личные связи с Китаем». По его мнению, такое положение дел свидетельствует о том, что люди, составляющие руководство КПРФ, «подпадают под современный закон об иностранных агентах».

«То есть о лицах, которые осуществляют политическую деятельность на территории России, в том числе на деньги лиц за границей. Поэтому мы обращаемся в Министерство юстиции с просьбой проверить эту информацию, дать ей правовую оценку, а в случае подтверждения фактов признать руководство КПРФ иностранными агентами», — заявил член бюро президиума партии «Родина».

По его словам, это будет законодательно верно и справедливо в отношении также избирателей, которые должны знать, что они голосуют за людей, которые «представляют в России чужие интересы».