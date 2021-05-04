Нижний Новгород, , 14:18 — REGNUM Концертный директор группы The Hatters опроверг сообщения о пьяном дебоше солиста Юрия Музыченко в Нижнем Новгороде. Об этом 4 мая сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, конфликт между Музыченко и молодым коллективом в ночном клубе действительно был, однако, нападений с ножом, как утверждает менеджер, не было. Также коллектив предоставил сообщения участников конфликта с Музыченко, где те вымогали деньги.

Ранее СМИ писали, что Юрий Музыченко с подругой и двумя товарищами посетил одно из заведений города и вступил в перепалку с молодыми музыкантами. Сообщалось об угрозах ножом со стороны солиста The Hatters.

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