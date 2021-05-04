Нальчик, , 14:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжают лечение в ковидных госпиталях 146 пациентов. Среди них лица с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, сообщили 4 мая в пресс-службе регионального минздрава. В тяжелом состоянии находятся 25 пациентов госпиталей.

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Всего за прошедшие сутки в республике подтвержден диагноз COVID-19 у 22 человек, выздоровели за эти же сутки 23 пациента. Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 23 853 человек, излечились из них 23 027 пациентов.

Не удалось спасти врачам за все время пандемии 452 жителя региона, скончавшихся от COVID-19. За последний день эта статистика увеличилась еще на одного человека.