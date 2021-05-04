Хвалынский район, 4 мая 2021, 14:12 — REGNUM В национальном парке «Хвалынский» 4 мая ликвидируют пожар, огнем охвачено два гектара леса. Ситуация осложняется сильным ветром.
Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин взял ситуацию на личный контроль. На место происшествия выехали зампреды Роман Ковальский и Александр Соловьев.
Как сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул №64», лес тушат силами пожарной части, лесничества и службы Национального парка. Губернатор Валерий Радаев поручил принять меры по недопущению распространения пожара на близлежащие населенные пункты.
ИА REGNUM напоминает, на территории лесного фонда в Саратовской области с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон.
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