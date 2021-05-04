Ростов-на-Дону, , 14:07 — REGNUM В Ростовской области вторые сутки нет летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 мая.

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«За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19», — уточняется в сообщении.

За весь период пандемии в Ростовской области победить COVID-19 не смогли 4093 человека.

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