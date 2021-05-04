Таллин, , 14:07 — REGNUM Ситуация с эстонским языком в Эстонии не так критична, как это было 20 лет назад, большинство понимает важность знания госязыка для ежедневного общения. Об этом мэр Таллина Михаил Кылварт заявил delfi. ee в материале «Кылварт: даже через 30 лет мы должны быть заинтересованы в сохранении русской школы».

«Владеющей эстонским языком молодежи сейчас в процентном соотношении намного больше. Сегодня мы можем заключить, что все одинаково понимают необходимость владения эстонским языком», — заявил Кылварт.

Поэтому, по его мнению, пришло время больше обращать внимание на сохранения языков нацменьшинств и крупнейшего из них — русского. Он указал на ряд недостатков при изучении эстонского языка в русских школах страны, что негативно сказывается на знании языка их выпускниками.

Кылварт отметил: «До сих пор нерешенными остаются многие проблемы, о которых говорилось годами: учителя, методика, учебные материалы. В это трудно поверить, однако даже через 30 лет после восстановления независимости у учеников по-прежнему нет возможности учить эстонский язык. С этим повседневно сталкиваются школы».

По его мнению, если можно будет подтянуть уровень преподавания госязыка в школах нацменьшинств, то навсегда уйдут в прошлое разговоры о том, что такие школы мешают, а не способствуют интеграции русскоязычной молодежи в эстонское общество.