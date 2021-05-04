Эрзинский район, Тува, , 14:03 — REGNUM Правоохранители месте работает на месте аварии в Эрзинском районе Тувы, где перевернулся автомобиль «Урал». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в машине в этот момент находилось 20 человек.

По предварительным данным, они направлялись в село Кунгуртуг Тере-Хольского района. На перевале Нарын автомобиль опрокинулся.

Следственно-оперативной группе МВД предстоит установить точные причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе два ребёнка. На место в связи «с проблемным состоянием автодороги» направлен вертолёт санитарной авиации.

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