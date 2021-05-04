Душанбе, , 14:03 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в Таджикистане добыли 251,5 тыс. тонн угля, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает 4 мая агентство «Авеста».

На долю каменного бурого угля приходится 233,5 тыс. тонн, или 93% от общего объема добычи. Добычей угля в Таджикистане занимаются 12 местных и иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле 2020 года в Таджикистане добыли 970 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. По итогам 2020 года планировалось добыть 2,2 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Добыча угля в Таджикистане выросла на 3,5%