Москва, , 14:32 — REGNUM Рассмотрение запроса московского футбольного клуба ЦСКА об оценке публикаций московской команды «Спартак» в соцсети Twitter после 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) могут быть рассмотрены комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС) в конце мая. Об этом 4 мая рассказал глава комитета РФС по этике Семен Андреев.

«Комитет по этике пока не получал никаких документов, однако, если ЦСКА их направит, то будем разбирать их запрос уже после окончания чемпионата России, в конце мая», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, 25 апреля «Спартак» переиграл ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ со счетом 1:0 и после этого пресс-служба «красно-белых» разместила в соцсети Twitter команды несколько публикаций, которые были расценены руководством армейцев, как неэтичные.