Ханты-Мансийск, 4 мая 2021, 14:02 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 4 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 47 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 4 мая в Югре зарегистрировано 56 207 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 887 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.