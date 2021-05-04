Сочи, Краснодарский край, , 14:01 — REGNUM Темп роста заболеваемости COVID-19 в Сочи ежемесячно снижается на 31%, об этом написал 4 мая в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

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«Майские праздники в Сочи проходят без всплесков заболеваний. Темп роста заболеваемостью коронавирусом снижается ежемесячно на 31%. Сфера здравоохранения максимально обеспечивает экстренную и неотложную помощь, на станции скорой помощи круглосуточно дежурят 52 выездные бригады», — написал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Кубани подтверждено 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе в Сочи — три случая.