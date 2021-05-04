Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM Ещё 220 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 мая. Это на семь случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 44 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (74), в остальных территориях — от одного до девяти случаев. Более 28% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,2% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 88 862 случая заражения коронавируса.

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