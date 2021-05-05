Москва, 5 мая, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Карьера Джонни Деппа сильно пострадала в связи со скандалами, связанными с его личной жизнью. По счастью, это не помешало ему сняться в фильме, который в нашем прокате идет под названием «Великий». Почему по счастью, рассказывает автор ИА REGNUMМаксим Воронов.

Цитата из к/ф «Великий (Минамата)». Реж. Эндрю Левитас. 2020. США Джонни Депп в роли Юджина Смита

Юджин Смит — реальная, не вымышленная легенда мировой фотографии. Его лучшей работой, которая стала также одной из значительнейших в мировой фотографии, стала «Томоко Уемура в ванне». Это драматичное, ужасающее черно-белое фото, на котором мать моет свою дочь, которая изуродована тяжелой болезнью. Фото легко найти в интернете, а болезнь, о которой оно говорит, стала итогом ненасытной жадности людей. Казалось бы, таких же людей, как их жертвы, но радикально отличающихся от нашего вида. Синдром хронического отравления соединениями ртути назвали «болезнью Миниматы» — по имени японской местности, где местная химическая компания десятилетиями сбрасывала в воду ядовитые соединения. Итог — тысячи смертей и тысячи детей, рожденных глубокими инвалидами.

То, что происходит в Минимате, фиксирует на свою камеру герой Деппа — Смит. В чем-то они даже похожи: пьянки, острословие, проблемы в личной жизни. Смит переживает творческий кризис, наблюдая остатки своего былого величия, терзается самолюбованием и жалостью к себе. Отправляясь в Японию, Смит получает шанс на творческое и, главное, человеческое возрождение. Он снимает перевернувшие мир фотографии — и меняется сам. Наблюдая за страданиями других людей, он не черствеет еще больше, а, наоборот, оттаивает, становится внимательным и щедрым. И побеждает вместе с жителями Миниматы. Хотя победа эта и относительна: ведь умерших не вернуть, а искалеченных не вылечить…

Читайте статью Максима Воронова «"Великий» Эндрю Левитаса: душа фотографа и бездушный бизнес».