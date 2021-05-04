Таллин, , 13:57 — REGNUM С момента строительства в местечке Вяо (северная Эстония) единственного в стране центра для беженцев прошло семь лет, поселок производит на любого гостя удручающее впечатление. Об этом сообщил эстонский портал Elu24 в своем видеорепортаже. Журналист признался, что словно бы оказался в центре фильма ужасов — безлюдные улицы и тишина.

По состоянию на январь 2020 года в Вяо проживают 274 человека. Многие из жителей предпочли уехать, чем жить с беспокойными соседями. За время существования центра он уже не раз горел, его ворота таранили на автомобиле, а жители центра неоднократно совершали побег или отправлялись в самоволку. Центр Вяо также становился местом проведения акций протеста со стороны эстонских радикалов и правых консерваторов.

Зафиксированы случаи конфликта местных жителей с обитателями центра, которых подозревают в совершении мелких краж из близлежащих домов. В 2017 году, когда Евросоюз принял решение о распределении беженцев по всем странам-членам Союза, центр беженцев в Вяо получил вторую жизнь и число его обитателей практически удвоилось. Среди них — почти сотня соискателей статуса беженца в ЕС из стран северной Африки и Ближнего Востока.

По признанию репортера, во всем населенном пункте в глаза бросились всего два приведенных в порядок дома: один из них — центр размещения беженцев, а второй — дом призрения для пожилых. Остальные дома пребывают в запустении.