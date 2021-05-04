Рига, , 13:55 — REGNUM Тяжелая техника латвийской фирмы дорожного строительства Latvijas valsts mezi могла уничтожить древнее захоронение. Об этом сообщила Panorаma, отметив, что в Курземе (западная Латвия), где проходят работы, находятся захоронения Набелю возрастом в 1500 лет.

По данным историков, древние могильники хранят важные свидетельства о балтийских финнах — предшественниках народности ливов. В 2020 году одно из таких захоронений исследовали эксперты и тщательно сложили его обратно. Историки и краеведы убеждены, что работники фирмы уничтожили один из таких могильников, принятых просто за груду камней.

«Если там действительно что-то ценное было, то теперь это уничтожено», — заявил Арманд Виюпс.

Сообщается, что ни заказчик, ни исполнитель работ не заметили в документах требование привлечь к выполнению работ по строительству дороги архитекторов. Сейчас работы остановлены.