Сеул, , 14:51 — REGNUM В апреле 2021 года продажи южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor KIA Motors на рынке США составили 149 932 единиц, что на 127,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компаний.

Согласно опубликованным данным, продажи Hyundai Motor выросли на 132,4%, до 80 817 единиц. В частности, продажи экологически чистых автомобилей увеличились на 640%, внедорожников — на 137%.

В апреле текущего года продажи KIA Motors выросли на 121,3%, до 70 177 единиц.

Напомним, что в период с января по март 2021 года южнокорейские автопроизводители поставили более 550 тыс. автомобилей, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.