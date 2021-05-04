Ставрополь, , 13:52 — REGNUM В Ставропольском крае утвержден состав нового правительства. Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление об этом 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы края. Никаких сенсаций его решение не принесло — на посты вице-премьеров были назначены те же лица, что и в старом правительстве.

«В него вошли: первые заместители председателя правительства Николай Великдань и Иван Ковалёв; заместители председателя правительства Николай Афанасов, Игорь Бабкин, Сергей Дубровин, Юрий Коваленко и Юрий Скворцов», — приводятся имена назначенцев в сообщении на странице правительства края в Instagram. Также есть уточнение по главе минфина края: кандидатура Ларисы Калинченко на этот пост находится на согласовании в федеральном Минфине. Если она пройдет эту процедуру, то, кроме этой должности, займет пост заместителя председателя правительства.

Напомним, прежнее правительство Ставрополья было отправлено в отставку после скандальных задержаний двоих вице-премьеров — Александра Золотарева и Романа Петрашова, обвиняемых в коррупционных преступлениях. После возбуждения уголовных дел в отношении них губернатор края объявил, что на новые посты в правительстве будут назначены лишь лица, прошедшие антикоррупционную экспертизу.

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