Горно-Алтайск, , 13:52 — REGNUM В Республике Алтай следователи устанавливают местонахождение сирот в рамках уголовного дела о халатности чиновников при предоставлении им жилья. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по региону, по ситуации на 1 ноября 2020 года 1378 сирот нуждались в жилье.

При этом в рамках госпрограммы в 2021 году планируется обеспечить квартирами лишь 125 человек из этой категории.

«Органами исполнительной власти региона допущены низкие темпы освоения бюджетных средств, предназначенных на указанные цели, в том числе неполное освоение выделенных в 2020 году денежных средств в размере порядка 260 млн рублей», — отметили в управлении.

В ведомстве намерены найти сирот, родившихся не позднее 1 января 1994 года, чтобы признать их потерпевшими по уголовному делу. В связи с этим следственные органы просят их откликнуться.