Таллин, , 13:52 — REGNUM Массовые акции протеста в Таллине возобновились с понедельника, 3 мая, когда вступило в силу смягчение ряда ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщилsputnik-meedia.ee, отметив, чтоучастники очередного мероприятия протестовали против принятия поправок в Закон о профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями (NETS).

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Закон позволяет серьезно расширить права правоохранительных органов при задержании лица или ограничении его гражданских прав, он превращает Эстонию в полицейское государство, считают участники пикета. По сути закон объявляет ковид-диссидентов «врагами государства», убеждены протестующие.

В акции протеста приняли участие более 50 человек. Она впервые прошла на Ратушную площади, ранее акции традиционно проводились возле здания парламента Эстонии.

Первый пикет у парламента состоялся 31 марта нынешнего года. 8 апреля несанкционированная акция стала самой массовой, в ней участвовало нескольких сотен человек.11 апреля на такой же акции полицией был проведен ряд задержаний, в местных СМИ участники протестов обвинялись в «работе на Кремль».

Был принят ряд ограничений на проведение массовых мероприятий, который прекратил действовать 3 мая.