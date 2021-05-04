Пенза, , 14:12 — REGNUM В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 16,4 тыс. доз. Всего в регион доставлено данной вакцины 136 273 дозы. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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На сегодняшний день первым компонентом вакцины привили 108 860 человек, полностью закончили вакцинацию 75 533 жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувший день зарегистрированы 86 новых носителей коронавируса. За все время наблюдения инфекцию, по данным на 4 мая, подтвердили у 45 248 человек.

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