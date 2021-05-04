Москва, , 13:55 — REGNUM Для репетиции парада Победы в Москве 4 мая будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщил оперативный штаб столицы столицы.

Улицы будут перекрыты в период с 17:30 и с 22:30 по пути следования техники на репетицию и обратно. Ограничения затронут улицу Нижние Мневники, Звенигородское шоссе — с 17:30 по 20:00, а также улицу Новый Арбат и Боровицкую площадь. Кроме того, с 22:30 будут перекрыты улицы Воздвиженка, Моховая, Садовое кольцо и Большой Каменный мост.

Ограничено движение будет и на улицах Петровка, Солянка, 1-ая Тверская-Ямская, а также в Оружейном переулке и на Тверском бульваре. Движение по перечисленным улицам восстановят по мере продвижения военной техники.

С 19:00 до окончания репетиции будут закрыты выходы из станций метро «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный ряд».

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