Абакан, , 13:51 — REGNUM В Хакасии ночью 5 мая сохранится очень сильный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 25 м/с, в горах — 30 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Специалисты МЧС просят жителей республики соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, очень сильный северо-западный ветер ожидается в южных районах Красноярского края.

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