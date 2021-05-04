Стокгольм, , 14:25 — REGNUM Кризис пандемии коронавируса не похож ни на один другой. Экономический рост, уровень безработицы и инфляции — все смешалось в одну кучу. Правильная, точная и, самое главное, понятная статистика в экономике должна предоставляться даже во время пандемии. Однако на сегодняшнюю экономическую статистику в Швеции следует смотреть достаточно скептически. Об этом в своей статье написал журналист газеты DN Карл Йохан фон Сет.

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Насколько сильно на самом деле пострадала шведская экономика? В прошлом году ВВП Швеции сократился на 2,8%. Однако, отмечает фон Сет, цифра основана на предварительной статистике. Окончательная оценка будет дана в ноябре 2021 года.

Чек за пандемию, который оплатит правительство, оценивается в 400 миллиардов крон? В бюджете на следующий год именно столько власти Швеции предлагают выделить в качестве инвестиций. Однако даже по предварительным оценкам расходы правительства за 2020 год составили 150 миллиардов крон, что усугубляется недополученными налогами еще на 60 миллиардов крон.

Уровень безработицы в Швеции составляет 9,5% или 8,2%? Согласно данным Государственной службы занятости Швеции, он находится на отметке в 8,2%. Однако официальный уровень безработицы в Швеции устанавливает Государственное статистическое управление, которое отмечает, что безработица находится на уровне 9,5%.

Насколько сильно поднялась реальная инфляция? Согласно расчету по Индексу потребительских цен Швеции с фиксированной процентной ставкой, инфляция была достаточно низкой. Но, отмечает фон Сет, рост цен было сложно или невозможно измерять в 2020 году, поскольку многие товары и услуги и вовсе исчезли с рынка — едва ли кто, совершал авиаперелеты или бронировал тур на выходные.