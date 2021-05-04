Нижегородская область, , 13:49 — REGNUM Из-за опасений распространения коронавирусной инфекции место проведения салюта в честь Дня Победы остается в тайне. Так решил Координационный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

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В документе, опубликованном в сети говорится, «организаторы […] предпринимают меры по недопущению анонсирования конкретного времени и места проведения салютов».

Авторы канала прокомментировали эту новость так: «Нижегородские власти [предпримут] всё, чтобы жители не заразились коронавирусом. Казалось бы, какая тут связь? Красиво взмывающие в небо фейерверки привлекут кучу нижегородцев, которые захотят полюбоваться воочию. Но все мы помним правило-2020 — где толпа, там и корона».

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 4 мая в Нижегородской области выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальным показателем прироста инфицированных с 7 августа 2020 года. Накануне сообщалось о 147 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 114 542 случаев,