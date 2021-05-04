Тверь, , 13:49 — REGNUM В Твери неравнодушные люди помогли мальчику, который полз по обочине дороги и просил о помощи. Следственные органы начали проверку в связи с инцидентом с ребёнком, страдающим ДЦП, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Местные СМИ ранее сообщили, что 3 мая около 17:00 3 мая на улице Дорошихинская водители заметили мальчика, который полз на коленях по обочине дороги и просил о помощи. Очевидцам он сообщил, что сбежал из дома и направлялся к брату. Очевидцы вызвали скорую, которая забрала ребёнка.

Позже мама мальчика объяснила СМИ, что ее сын обеспечен всем необходимым, но из-за болезни может проявлять агрессию или даже сбежать из дома, хотя передвигается только на коленях или в инвалидной коляске. В этот раз мама не уследила за сыном, занимаясь младшими детьми.

Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту, по ее итогам будет принято процессуальное решение.