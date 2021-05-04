Таллин, , 13:47 — REGNUM Ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии, где выявлен местный штамм коронавируса, не связано со смертельной опасностью нового штамма, а с поведением людей. Об этом профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс заявил эстонскому государственному радио Vikkerraadio.

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Излишне опасаться индийского штамма не стоит, отметил он, и сослался на позицию Всемирной Организации Здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств, которые не выразили беспокойства по этому поводу. Майметс добавил, что в плане молекулярной мутации и эпидемиологии этот вирус не выделяется особой активностью распространения или устойчивостью к вакцине.

«Этот штамм выявлен в 18 странах, но он не заставляет меня беспокоиться больше, чем другие штаммы», — подчеркнул профессор.

Массовую эпидемию в Индии последнего времени он объяснил весенними праздниками и беспечностью местного населения. Сам штамм был открыт еще в октябре 2020 года, напомнил Тойво Майметс.