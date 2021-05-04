Ноокат, Киргизия, , 13:45 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития и Евросоюз предоставят правительству Киргизии €4,2 млн (380 млн рублей) на реализацию проекта по улучшению водоснабжения, благодаря которому жители города Нооката на юге республики смогут получить доступ к чистой питьевой воде. Об этом сообщили в региональном представительстве ЕБРР.

Из этой суммы €2,2 млн (199 млн рублей) Киргизия получит в виде кредита от ЕБРР на 15 лет, а остальные €2 млн (181 млн рублей) — в качестве гранта от Европейского союза.

Эти деньги должны будут потратить на обновление водопроводной сети, установку счетчиков воды и пожарных гидрантов, на приобретение спецоборудования и транспорта для обслуживания системы водоснабжения города, а также на реконструкцию систем обеззараживания воды и строительство насосной станции с энергоэффективным оборудованием.

Также стало известно о том, что Япония предоставит Киргизии грант в размере €600 тысяч (54 млн рублей) на оказания инженерно-технической поддержки и улучшение корпоративного управления в муниципальном предприятии, отвечающем за работу водопроводной сети Нооката.

ИА REGNUM напоминает, что Европейский банк реконструкции и развития уже предоставил Киргизии €72 млн (6 млрд 522 млн рублей) на 24 проекта по улучшению водоснабжения и водоотведения. Также €115 млн (10 млрд 417 млн рублей) грантов на эти проекты выделили ЕС и Швейцария.

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