Псков, , 13:48 — REGNUM В Псковской области выписывают после выздоровления от COVID-19 почти в четыре раза больше, чем выявляют новых зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки был выявлен 51 инфицированный, в то время как выписаны по выздоровлению 194 человека. Об этом 4 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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В Псковской области с начала мая наблюдается постепенное снижение суточной выявляемости новых случаев коронавируса. За минувшие сутки было выявлено на 18 зараженных меньше, чем днем ранее, и на 21 инфицированного меньше, чем в первый день последнего месяца весны.

Нарастающим итогом с начала пандемии в Псковской области было зарегистрировано 36 550 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из числа заболевших 27 884 человек выздоровели. Продолжают лечение 8313 человек. Также в регионе продолжают регистрироваться новые летальные исходы от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано еще пять таких смертей. Всего умерших — 353 человека.

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