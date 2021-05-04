Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Одного из присяжных на суде бывшего полицейского Дерека Шовена заподозрили в предвзятости в отношении подсудимого, после того как в сети появились его фотографии в одежде с символикой Black Lives Matter, сообщает 4 мая New York Post.

Речь идет о 31-летнем афроамериканце Брэндоне Митчелле. На фотографии на нем надета майка с надписью BLM, а также «Убери свое колено с моей шеи».

Митчелл первым из жюри, которое признало Шовена виновным в убийстве Джорджа Флойда, публично прокомментировал судебный процесс. В интервью Star Tribune Митчелл отметил, что фотография сделана прошлым летом в Вашингтоне, округ Колумбия, с митинга, посвященного знаменитой речи Мартина Лютера Кинга — младшего 1963 года «У меня есть мечта».

Митчелл сообщил газете, что его дядя разместил фотографию в социальных сетях. Бывший присяжный по резонансному делу настаивал на том, что марш в Вашингтоне не имеет ничего общего с Джорджем Флойдом.