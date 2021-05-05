Ватикан, , 12:29 — REGNUM Статья, по которой осужден человек, не имеет особого значения, считает католический архиепископ Московский Паоло Пецци. Вопрос об отношении к блогеру Алексею Навальному ему задало итальянское издание L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa.

Алексей Навальный на шествии памяти Бориса Немцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

На этот вопрос архиепископ ответил словами российского священника Алексея Уминского — по его словам, его очень затронули эти слова: «Для меня, как для священника, имя осужденного, его фамилия, статья Уголовного кодекса, по которой он был осужден, не имеют большого значения. Слова Христа, призывающие нас относиться к любому заключенному как к Самому Себе, имеют для меня огромную ценность».

По мнению Пецци, люди, выходящие в России на акции с требованием освободить Навального, протестуют большей частью против особенностей тюремного содержания. «Протесты сигнализируют о скрытом недомогании, вызванном развитием ситуации с Навальным. В этом случае, похоже, что протесты больше сосредоточены на условиях содержания в тюрьмах, чем на требованиях и ожиданиях населения», — полагает архиепископ.

О других темах мировой католической прессы — в материале Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».