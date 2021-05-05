Ватикан, 5 мая, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Статья, по которой осужден человек, не имеет особого значения, считает католический архиепископ Московский Паоло Пецци. Вопрос об отношении к блогеру Алексею Навальному ему задало итальянское издание L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный на шествии памяти Бориса Немцова

На этот вопрос архиепископ ответил словами российского священника Алексея Уминского — по его словам, его очень затронули эти слова: «Для меня, как для священника, имя осужденного, его фамилия, статья Уголовного кодекса, по которой он был осужден, не имеют большого значения. Слова Христа, призывающие нас относиться к любому заключенному как к Самому Себе, имеют для меня огромную ценность».

По мнению Пецци, люди, выходящие в России на акции с требованием освободить Навального, протестуют большей частью против особенностей тюремного содержания. «Протесты сигнализируют о скрытом недомогании, вызванном развитием ситуации с Навальным. В этом случае, похоже, что протесты больше сосредоточены на условиях содержания в тюрьмах, чем на требованиях и ожиданиях населения», — полагает архиепископ.

О других темах мировой католической прессы — в материале Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».