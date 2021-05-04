Томск, , 13:39 — REGNUM В Томскую область с начала мая поступило более 20 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в областной администрации.

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В регион доставлено 7290 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 13 180 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего с начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции Томская область получила 103 562 дозы вакцины.

В облздраве уточнили, что в Томской области от коронавируса привиты 75 855 человек. Оба компонента вакцины получили 48 640 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 4 мая выявлено 32 222 носителя коронавируса, выздоровели 31 211 человек, скончались 407 ковид-пациентов.

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