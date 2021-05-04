Иркутск, , 13:39 — REGNUM Кировский районный суд Иркутска счёл обоснованным заявление прокуратуры о признании выморочным имуществом денежных средств, которые после смерти гражданина остались в одной из кредитных организаций. Лица, имеющие право на их получение, отсутствуют. Подробности сообщает прокуратура региона.

Нарушение законодательства надзорный орган усмотрел в том, что в банке имеется лицевой счет на сумму более 200 тыс рублей, который не закрыт в связи со смертью гражданина. На территориальное управление Росимущества в Иркутской области изложены обязанности принять меры по перечислению денег в федеральный бюджет. Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года фигурантом уголовного дела стал следователь отделения по расследованию преступлений ОП №1 «Алупкинский» СО УМВД России по Ялте. Он обещал местной жительнице за материальное вознаграждение оказать содействие в получении права собственности на выморочное имущество, а именно — две квартиры в Ялте. Фактически же он не мог оказать никакого влияния на ситуацию.

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