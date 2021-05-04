Стокгольм, , 13:47 — REGNUM Основа для правительственной коалиции премьер-министра Швеции Стефана Лёвена находится в руинах, в то время как сопротивление со стороны консервативного блока все нарастает. Если Лёвен действительно хочет остаться на посту премьер-министра после выборов 2022 года, ему следует взять себя в руки. Об этом в своей статье написала журналистка шведской газеты Aftonbladet Лена Меллин.

2 мая политическая карта Швеции была перерисована. Еще раз. После новостей о том, что «Умеренные», «Христианские демократы», «Шведские демократы» и «Либералы» вместе выступили против предложения правительства о новой миграционной политике, на политическом ландшафте Швеции начал вырисовываться правоконсервативный блок.

«Они (оппозиция — прим. ИА REGNUM) перешли от слов к делу», — отметила Меллин.

«Для Стефана Лёвена это означает, что теперь у него проблемы. Его план заключается в своем переизбрании после парламентских выборов. Но сейчас он сильно далек от того, чтобы быть реализованным», — написала Меллин.