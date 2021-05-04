Копенгаген, , 13:41 — REGNUM Жители Дании смогут выбирать, хотят ли они прививаться от COVID-19 вакцинами, от которых ранее отказалось правительство. Речь идет о препаратах производства Janssen и AstraZeneca». Об этом сообщила сегодня, 4 мая, датская газета Ekstra Bladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Это надо делать спокойно. Ни на кого не надо оказывать давление», — заявила в интервью газете Лиселотт Бликст, пресс-секретарь «Датской народной партии» по вопросам здравоохранения.

Согласно данным Европейском агентства по лекарственным средствам (EMA), вакцина Janssen имеет «возможную связь с очень редкими случаями образования необычных тромбов». Ранее правительство Дании решило также изъять вакцину AstraZeneca из национальной программы по вакцинации населения от COVID-19 из-за риска побочных эффектов.