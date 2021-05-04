Горно-Алтайск, , 13:36 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном обнажении в присутствии 11-летней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл днём 1 мая в Горно-Алтайске.

Мужчина обнажился, по данным следствия, в общественном месте возле ограждения городского парка культуры и отдыха «Радужный». Испуганная девочка рассказала об этом старшим мальчикам. Те сняли мужчину на телефон и позвонили в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемый в настоящее время заключён под стражу. Расследование продолжается.