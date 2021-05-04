Пенза, , 13:48 — REGNUM У временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко появятся 10 советников. Соответствующие удостоверения они получат 7 мая в органном зале Пензенской областной филармонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в качестве советника по вопросам развития строительной отрасли будет работать Александр Еремкин, по вопросам образования — Алла Деревянко, по вопросам здравоохранения — Александр Митрошин, по вопросам взаимодействия с местными органами военного управления — Виктор Смирнов. Советниками по социально-экономическим вопросам станут Сергей Папшев, Рустям Агишев, Рафик Ибрагимов, Камиль Девликамов, Борис Дрякин и Анатолий Овчаренко.

ИА REGNUM напоминает, в конце марта советниками врио губернатора Мельниченко по социально-экономическим вопросам были назначены Александр Калашников, Геннадий Белорыбкин, Александр Кислов, Виталий Окороков, Владимир Первушкин и Светлана Пинишина.

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