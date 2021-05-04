Копенгаген, , 14:37 — REGNUM После ночных консультаций 4 мая парламентские партии в Фолькетинге договорились о дальнейшем ослаблении ограничений по коронавирусу в Дании. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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6 мая ученики начальных школ снова вернутся за парты и будут учится в полную смену. Пока что учащиеся 5−8 классов посещали занятия в урезанном формате. 21 мая откроются гимназии.

«Мы достигли соглашения о возобновлении работы, которое основано на благоприятной [эпидемиологической] ситуации, сложившейся в Дании», — заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ночь на 4 мая.

Максимальное количество людей, которые могут собираться вместе в одном помещении, увеличено до 25. На свежем воздухе одновременно могут собраться до 75 человек.

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