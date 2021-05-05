Берлин, 5 мая, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Утверждение Армина Лашета кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС повлекло за собой атаки на политика, указывает австрийское издание Kath.net, которое связывает неприятие Лашета с его приверженностью католической вере.

Olaf Kosinsky Армин Лашет

Лашет — практикующий католик, который не скрывает своих убеждений. Став кандидатом на пост канцлера, он также попал в положение личного главного противника немецких левых, которые хотят распространять свой контроль даже на слова и мысли жителей Германии. Тем более что Лашет призван не допустить передачу канцелярии в Берлине «зеленой» Анналене Баербок, пользующейся невиданной поддержкой СМИ.

Левые и «зеленые» СМИ, поддерживающие назначение на пост главы правительства «кандидата иммиграции и абортов, гомосексуальной и гендерной идеологии», буквально ополчились против Лашета. Под продуманный удар попало и его окружение, в первую очередь из церковно-католической среды, которая не присоединяется к церковным реформаторским кругам и не «адаптируется к миру».

О других вопросах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Американские епископы раздумывают об отказе Байдену в причастии».