Тюмень, , 13:33 — REGNUM В Тюменской области за последние сутки произошел 41 природный пожар. Пройденная огнём площадь превысила пять тысяч гектаров, сообщает региональный оперативный штаб.

Для борьбы с пожарами в Тюменской области задействовано более тысячи человек и 200 единиц техники, в том числе из Югры. В регионе сохраняется напряжённая пожароопасная обстановка.

«Нынешний год аномальный: там, где раньше в это время стояла большая вода, сухо. Поэтому сильно горят поля и леса. Если огонь не остановить, он может угрожать населенным пунктам», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.