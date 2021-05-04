Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Уже на этой неделе в Стокгольме может начаться четвертая фаза иммунизации населения от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Когда она начнется точно, мы не можем сказать. Но это произойдет как можно скорее, и мы объявим об этом», — заявил газете координатор по вакцинам в Стокгольме Магнус Тиберг.

По его словам, последняя фаза вакцинация, которая охватит всех жителей старше 18 лет, будет проходить в порядке очереди по возрастам, начиная с более пожилых граждан.

Ранее планировалось, что последняя вакцинации в Стокгольме начнется на следующей неделе.