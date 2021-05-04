Ньон, Швейцария, , 14:35 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил состав национальных сборных на чемпионате Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2020 на 2021 год, с 23 до 26 игроков. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба УЕФА.

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«Чтобы снизить риски команд, которые столкнутся с нехваткой доступных игроков из-за возможных положительных результатов тестов на COVID-19 и последующих карантинных мер, предписанных компетентными органами, было решено в порядке исключения увеличить список игроков для всех команд до 26 игроков», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что максимальное число игроков на каждый отдельный матч турнира все равно будет составлять 23 человека, включая трех голкиперов.

Также отмечается, что заявки на составы сборных принимаются до 1 июня и указывается, что команды смогут производить неограниченное количество замен в случае серьезной травмы или болезни до первого матча.

Отметим, чемпионат Европы пройдет в период с 11 июня по 11 июля текущего года в 11 европейских городах. Матчи европейского первенства примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.