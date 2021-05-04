Москва, , 13:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин на высоком уровне разбирается в волейболе и в целом проявляет интерес к этому виду спорта. Об этом 4 мая заявил председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев на телеканале «Россия 24».

«Он очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится, говорит своё мнение, и, вы знаете, достаточно профессионально», — заявил Патрушев.

Он предположил, что интерес президента к волейболу может быть обусловлен профессиональным занятием борьбой, поскольку волейбол включен в программу физической подготовки спортсменов-борцов.

«Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями», — указал Патрушев.