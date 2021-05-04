Бишкек, , 13:32 — REGNUM Верховный суд Киргизии удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра социального развития Равшанбека Сабирова о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела, по которому экс-чиновника приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению во взяточничестве.

В итоге высший судебный орган республики отменил приговор Бишкекского городского суда от 7 марта 2013 года, вынесенный в отношении Сабирова, а также направил его уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Напомним, что 5 июля 2012 года Равшанбека Сабирова арестовали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере.

21 ноября 2012 года Первомайский районный суд столицы Киргизии оправдал экс-главу минсоцразвития, поскольку государственному обвинителю не удалось представить убедительные доказательства его участия в коррупционных преступлениях.

А 7 марта 2013 года Бишкекский городской суд отменил решение суда первой инстанции и приговорил Сабирова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.