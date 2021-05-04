Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс высказалась о документальных фильмах, снятых о ней. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте 4 мая.

https://www.instagram.com/tv/CObQJasgGew/

«Так много документальных фильмов обо мне с чужими взглядами на мою жизнь снято в этом году», — пишет поп-исполнительница. Спирс назвала эти работы «лицемерными» и напомнила подписчикам, что у неё действительно«были довольно тяжелые времена», но были и «более удивительные моменты в жизни».

Ранее адвокат Бритни Спирс сообщил, что певица выступит в суде по делу об опеке над ней. Заседание состоится в ускоренном порядке — 23 июня 2021 года.

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