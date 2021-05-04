Стокгольм, , 15:30 — REGNUM С 4 мая в лене Норрботтен (север Швеции) Молодые люди в возрасте 16—17 лет, входящие в группу риска, могут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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"Оценка того, должны ли они быть вакцинированы, проводится педиатром. Никто сам такого решения принимать не может», — заявила координатор по вакцинам в Норрботтене Пиа Несвалл.

4 мая власти Норрботтена объявили, что любой человек в возрасте 18 лет и старше, страдающий заболеванием, влекущим за собой повышенный риск серьезного протекания COVID-19, может записаться на прием для вакцинации от COVID-19. Однако вскоре стало понятно, что в регионе от COVID-19 могут быть вакцинированы жители в возрасте и до 18 лет. Им необходимо пройти обследование и получить заключение педиатра.

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