Махачкала, , 13:30 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки выявили еще 44 пациента с коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 32 501 человека, сообщили 4 мая в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время в республике остаются в числе «активных» пациентов 916 человек. За прошедший день выздоровели 39 пациентов, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 30 128 человек.

Не было зафиксировано в Дагестане за последний день ни одного случая летального исхода. А общее число дагестанцев, умерших от осложнений после заражения коронавирусом, составлило к 4 мая 2021 года 1457 человек. Это наибольший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.