Москва, , 13:31 — REGNUM По факту пожара в отеле на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 4 мая сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по столице.

По данным следствия, на момент возгорания в гостинице находилось свыше 300 человек. Отмечается, что все пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, находятся в медицинских учреждениях. В результате ЧП погиб один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).

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