Душанбе, , 13:29 — REGNUM В результате конфликта на киргизско-таджикской границе погибли 19 граждан Таджикистана. Об этом 4 мая сообщает агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в администрации Согдийской области республики.

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Отмечается, что в Исфаре погибли 15 человек, в Гафуровском районе — четыре человека. Среди гражданских лиц скончались десять человек, среди правоохранительных органов и пограничников — девять.

Источник сообщил, что в дни конфликта в больницы поступили 88 человек. «Пострадавших может быть и больше, но я сейчас говорю о госпитализированных», — уточнили в региональной администрации. Около половины пострадавших уже выписаны.

Отметим, официальные власти Таджикистана не сообщали о числе жертв и пострадавших во время конфликта на границе с Киргизией.

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