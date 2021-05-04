Москва, , 13:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин любит волейбол и разбирается в этом виде спорта. Об этом в документальном фильме на телеканале «Россия 24», посвященном развитию волейбола в России, рассказал председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Он [Владимир Путин] очень интересуется именно волейболом, он смотрит матчи. Зная, что я тоже проявляю к этому интерес, он потом делится [впечатлениями от игры], говорит свое мнение, и, вы знаете, достаточно профессионально», — сказал Патрушев.

Он напомнил о включении волейбола в программу физической подготовки спортсменов-бойцов и связал этот факт с тем, что многие из них разбираются в указанном виде спорта: «Наверное, так как Владимир Владимирович профессионально занимался борьбой, то ему волейбол тоже по душе, нравится, он делится своими впечатлениями».